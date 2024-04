È tornato il freddo, temperature giù anche durante il ponte del 25 aprile. Le previsioni

Le correnti di aria artica marittima che fino al weekend continueranno ad affluire sull'Italia passando dall'Adriatico da lunedì cambieranno traiettoria e entreranno sul Mediterraneo passando prima per la Francia e poi dalla Valle del Rodano. Quello che stiamo vivendo è un freddo tutt'altro che eccezionale. L'aria fredda arriva sul Mediterraneo trasportata da rapide correnti a getto che corrono tra da due rimonte anticicloniche. Un blocco ciclonico che dura in media due settimane e che tra pochi giorni dovrebbe aprire le porte a un radicale cambio di circolazione atmosferica. Ad Ancona tempo incerto fino al 25 aprile con temperature massime che non dovrebbero superare i 17 gradi. Domani e martedì prevista della pioggia e minime che sfioreranno i 7 gradi. L'instabilità meteo caratterizzerà gran parte delle regioni centrali mentre avrà difficoltà a raggiungere il Sud dove ci sarà un richiamo temporaneamente più mite.

Che tempo farà il 25 aprile

Una situazione complessa per chi è chiamato a fare previsioni per il medio termine vista anche l'atteso ponte del 25 aprile che tanti italiani aspettano per prendersi qualche giorno di riposo. Se è ancora prematuro scendere nei dettagli è possibile però intravedere come la prossima settmana sarà contraddistinta dalla instabilità e da temperature sotto le medie del periodo. Le proiezioni dei centri di calcolo europei vedono l'Italia ancora coinvolta masse d'aria relativamente fredde ed instabili in arrivo dal Nord Europa. Un'ampia conca depressionaria continuerà ad estendere la sua influenza anche al Mediterraneo. Instabilità che non ci priverà tuttavia di ampie fasi asciutte e soleggiate.