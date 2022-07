Arretramento della ferrovia adriatica, Mangialardi menziona i risultati del Comune di Pesaro

ANCONA - «Ci rallegriamo che il presidente Acquaroli, almeno per una volta, abbia trovato il buon senso di prendere nettamente le distanze dai suoi e abbia assunto la linea che da tempo il Partito Democratico indica in merito al tema dell’arretramento della ferrovia adriatica. Per fortuna, oggi appaiono un brutto ricordo le parole cariche di astio e rancore del capogruppo di Fratelli d’Italia, che accusò il sindaco di Matteo Ricci di curare solo il proprio orticello di fronte allo stanziamento di 1,2 miliardi euro assegnato dal governo a Pesaro. Un finanziamento ottenuto grazie alla capacità dell’Amministrazione pesarese di mettere in campo progettualità di grande prospettiva, che offre a tutta la regione l’opportunità di ripensare la propria dotazione infrastrutturale e potenziare la mobilità leggera e sostenibile per cittadini e turisti».

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi commenta la richiesta avanzata dal presidente Francesco Acquaroli al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini di avviare l’arretramento della ferrovia adriatica partendo dal tratto Pesaro-Falconara.

«Per Ciccioli - afferma Mangialardi - è un pesante smacco, ma il fatto che la Regione Marche abbia deciso di cogliere proficuamente il lavoro svolto dal sindaco Ricci per sostenere concretamente l’arretramento del tratto ferroviario compreso tra Pesaro e Falconara è certamente una buona notizia. Ci aspettiamo ora che il presidente Acquaroli spenda parole chiare anche a difesa del Waterfront e dell’uscita a nord del Porto di Ancona e istruisca l’iter per iniziare a programmare subito un nuovo tracciato per lo spostamento verso l’interno dei binari per tutta la regione partendo dalla linea Marotta-Senigallia-Montemarciano».