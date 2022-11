Ancona sempre più green sale nel ranking delle città virtuose. Il traino: la qualità dell'aria e la presenza dei parchi

ANCONA - Su 105 città capoluogo di provincia, Ancona l’anno scorso si era classificata al 73esimo posto nella graduatoria che ne attesta la virtuosità ambientale. Un posizionamento non particolarmente entusiasmante che, però, è stato ribaltato nella nuova indagine di Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia pubblicato sul Sole 24 Ore. Infatti, in base ai 18 parametri raggruppati nelle cinque macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente) Ancona svetta al 26esimo posto.

Il dettaglio

Per quanto riguarda le isole pedonali Ancona è al 26 esimo posto. Nel solare pubblico, ovvero la potenza installata in chilowatt su edifici pubblici per ogni mille abitanti è al 47° (nel 2021 era al 93°). Migliora la posizione con l'indice relativo all'uso efficiente del suolo che si colloca al 24esimo posto (33° nel 2021). Per il verde urbano, Ancona città ricca di parchi è al 21esimo posto nel rapporto metri quadrati per abitante . L’aria: il biossido di azoto (ovvero la concentrazione media dei valori medi annui) colloca il capoluogo all'11°posto (24°nel 2021). Al 27esimo invece per l'ozono, (ovvero la media del numero dei giorni di superamento della media mobile) che nella classifica specifica nel 2021 affossava Ancona alla 92esima posizione. Per la concentrazione delle Pm10 nei valori medi annui, Ancona è circa alla metà classifica al 46° posto (53° nel 2021).

L’acqua

La classifica sui consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico (litri per abitante) con 153 litri circa vede Ancona al 68esimo posto (invariato rispetto al 2021). Nell’indice di dispersione della rete idrica, ovvero la differenza percentuale tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali, agricoli è al 49° posto. Al 63° posto, invece, per l'efficienza di depurazione, stabile rispetto al 2021. Buona la performance della mobilità per l'offerta del trasporto pubblico che colloca Ancona al 20° posto, al 23esimo per il numero dei passeggeri; e all'84° per le piste ciclabili.

Il traffico

Le auto circolanti ogni 100 abitanti, collocano Ancona al 29esimo posto. Nella classifica sulle vittime della strada (morti e feriti ogni 1.000 abitanti) si posiziona al 71° con un dato di 6,2 .Per quanto riguarda i rifiuti, quelli differenziati (ovvero la percentuale di rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti posiziona Ancona al 69esimo posto con 58,6 (71 posto nel 2021). Nella classifica sui rifiuti prodotti (la produzione annua pro capite di rifiuti urbani - chilogrammi per abitante) Ancona è al 38° posto con 489kg per abitante (al 60° posto nel 2021).