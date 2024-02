"M'Illumino di meno 2024": anche il Comune di Ancona aderisce alla giornata del risparmio energetico

Anche il Comune di Ancona partecipa all'iniziativa "M'ILLUMINO DI MENO 2024'' Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla ventesima edizione e programmata per domani, venerdì 16 febbraio 2024.

Pertanto per domani è previsto il temporaneo spegnimento dell’illuminazione di alcuni monumenti significativi e centrali della città, dalle 19 alle 23 come il Monumento dei Caduti e la statua di Piazza Cavour, la Fontana dei Cavalli e la Fontana del Calamo, l'ascensore del Passetto e la facciata del Teatro delle Muse. “E' evidente che l'oscuramento di questi monumenti non incide in maniera significativa sul consumo di energia – spiega l'Assessore agli Affari Generali, Antonella Andreoli - ma è una azione rivolta a stimonare attenzione per il consumo consapevole dell'energia e lotta agli sprechi da parte di tutti. Al contempo, rappresenta un segnale della cura che questa Amministrazione intende porre all’ambiente, sia con iniziative che ne stimolino la sensibilizzazione, sia con progettualità di più lungo respiro”.