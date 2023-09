Politecnica link, confermata la navetta da e per l'università

ANCONA - Sarà assicurato anche per l'anno accademico che sta per cominciare il servizio di trasporto con bus navetta “Politecnica link” tra le stazioni ferroviarie di Ancona Centrale, e Passo Varano e i poli universitari di Monte Dago e Torrette (Montedago Link e Medical link, che fermerà anche alla stazione di Torrette). La giunta riunita oggi a Palazzo del Popolo ha infatti approvato, su proposta dell'assessore all'università Marco Battino, lo schema di protocollo di intesa tra Comune di Ancona, Università Politecnica delle Marche e Conerobus Spa per la continuazione del servizio fino al 31 luglio 2024.

Il servizio è finalizzato a servire, in modo specifico, la domanda di trasporto pendolare per studio e lavoro attivata dai poli universitari, con un programma di esercizio delle corse tarato sugli orari di percorrenza dei treni regionali utilizzati dai pendolari.

“Con questo atto – spiega l'assessore Battino – l'Amministrazione comunale ribadisce in concreto la volontà di collaborare con l’Università Politecnica delle Marche per favorire l'accesso ai servizi, la qualità della permanenza degli studenti ad Ancona. Proprio sul tema dei trasporti e in particolare delle navette abbiamo aperto un tavolo di lavoro con l'Università e a dicembre analizzeremo i dati raccolti, per valutare l'efficacia dell'organizzazione delle corse e apportare eventuali modifiche. Come noto, i nostri uffici stanno lavorando anche ad altre iniziative che consentano la loro integrazione sociale e culturale nel nostro territorio e il 2024 sarà un anno molto importante in questo senso. Il nostro progetto “Ancona città universitaria” ho proprio lo scopo di evidenziare questa identità nel capoluogo, sia in termini di accoglienza per gli studenti, sia in termini di miglioramento dell'offerta generale dell'Ateneo, sia per offrire alla città nuove possibilità di crescita e di sviluppo”.