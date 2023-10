La Ministra dell’Istruzione di Henan in vista presso l’UnivPM

ANCONA - Giovedì 26 ottobre 2023 una delegazione cinese guidata dalla Ministra dell’Istruzione della Provincia di Henan, Sig.ra Mao Jie, ha fatto visita all’Università Politecnica delle Marche, in particolare al polo di Monte Dago, alla facoltà di Economia “G. Fuà” e infine presso il Rettorato.



Alla Facoltà di Economia è stata scoperta la targa dell’Istituto di ricerca e innovazione sino-italiano (foto 1) nato dopo un accordo firmato a luglio del 2022 per progetti di cooperazione e ricerca tra la Henan Agriculture University e l’Università Politecnica delle Marche. Nel porticato della Facoltà sono state ospitate le tavole di una mostra promossa dall’Ateneo cinese su lavori di ricerca congiunti. La Ministra ha, inoltre, salutato studenti e studentesse di Henan presenti all’Univpm per un periodo di scambio.



Durante l’incontro della delegazione cinese presso la Sala Consiglio del Rettorato, il Rettore Prof. Gian Luca Gregori, in collegamento, salutando la Ministra ha sottolineato l’importanza delle collaborazioni istituzionali: “sono fondamentali – ha detto il Rettore – per favorire un dialogo aperto ad ulteriori prospettive di scambio e per avviare nuovi progetti di didattica e di ricerca su tematiche comuni nelle nostre aree culturali di agraria, economia, ingegneria e scienze”.

Presenti all’incontro (foto 2) il Prof. Francesco Maria Chelli referente di Ateneo per le relazioni con il territorio, il Direttore Generale Alessandro Iacopini e, in rappresentanza del Sindaco di Ancona l’Assessora per le politiche educative Antonella Andreoli, il Presidente della Fondazione Marche Cultura Avv. Andra Agostini per la Regione Marche e Dario Grandoni docente Univpm e referente per l’iniziativa. La Ministra ha annunciato che la Henan Agriculture University sarà al centro di un grande sviluppo nei prossimi anni, volto alla crescita soprattutto in termini di ricerca e didattica, ricordando che la provincia ha 29milioni di studenti e insegnanti e che risiedono nel territorio il 10% di tutti gli studenti della Cina. L’Università Politecnica delle Marche, ha ricordato la Ministra, è oggi partner scientifico in questo progetto di sviluppo.



Questo incontro segueavvenuto il 20 settembre scorso durante il quale il Rettore prof. Gian Luca Gregori ha consegnato al Rettore di Henan il Sigillo di Ateneo.