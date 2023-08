Borse di studio in medicina generale, aperta la procedura per presentare le domande al concorso

ANCONA - È operativa, da oggi, la procedura informatizzata per presentare le domande di ammissione al corso di medicina generale nelle Marche. A disposizione dei medici interessati ci sono 155 borse di studio per il triennio di formazione 2023-2026. Le domande potranno essere inoltrate fino alle ore 12.00 del 7 settembre 2023. Lo comunica il vicepresidente Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità: “Con largo anticipo rispetto a quanto inizialmente comunicato, è possibile iscriversi al concorso per accedere a una delle professioni essenziali per rafforzare la medicina territoriale. Dall’insediamento della Giunta Acquaroli, abbiamo progressivamente aumentato le borse, arrivando fino alle 155 attuali. Un incremento garantito negli anni proprio per rispondere alle esigenze di salute che provengono dalle comunità locali”.

Saltamartini ricorda, poi, che “cento borse verranno finanziate direttamente dalla Regione Marche, con 3,7 milioni di euro del proprio bilancio. Saranno invece 34 quelle sovvenzionate dal Fondo sanitario nazionale, destinate alla formazione specifica in medicina generale e 21 quelle sostenute con le risorse del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)”. La domanda di ammissione (a seguito dell’avvenuta pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CSN), mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale www.regione.marche.it all’indirizzo: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale/. Ai fini dell’eventuale richiesta delle credenziali SPID, è disponibile il seguente indirizzo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. La compilazione della domanda potrà essere effettuata, 24 ore su 24, da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. È onere del candidato verificare che il sistema abbia generato la ricevuta, completa di segnatura di protocollo (la ricevuta va scaricata dalla voce “storico documenti”), che la domanda generata non sia rimasta nella sezione di menu denominata “documenti da evadere” e che l’invio sia avvenuto entro il termine di scadenza di presentazione della domanda. Le segnalazioni inviate nelle giornate festive o prefestive verranno evase nelle successive giornate lavorative.