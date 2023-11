Le Marche al "Job&Orienta" di Verona: alla fiera scuole innovative ed eccellenze universitarie marchigiane

Apre domani a Verona, e in programma fino al 25 novembre, il salone nazionale dedicato all’orientamento, alla formazione e alle scuole di tutta Italia. A Job&Orienta, fiera giunta quest’anno alla sua 32a edizione, partecipa la Regione Marche. «Una vetrina importante dedicata al sistema scolastico e formativo regionale – dichiara l’assessore all’Istruzione, Chiara Biondi – in quanto la manifestazione rappresenta una preziosa occasione di incontro tra giovani, famiglie, personale scolastico, istituzioni, referenti del mondo del lavoro e del terzo settore. Ed è per la nostra Regione motivo di orgoglio essere presenti con otto eventi, i progetti di cinque scuole secondarie di primo grado e degli atenei marchigiani».

Il programma

Mercoledì 22 e giovedì 23, la parola sarà data a docenti e alunni dei cinque Istituti secondari di primo grado, vincitori del Bando Por Fse 2014-2020 ‘Progetti pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche’. Le cinque scuole, destinatarie ciascuna di un pacchetto di 150mila euro, hanno avviato e sostenuto dei progetti pilota per lo sviluppo del sistema formativo regionale. Una rivoluzione digitale del ‘Don Giussani - Monticelli’ di Ascoli Piceno, del ‘Carlo Urbani’ di Jesi, dell’Istituto Comprensivo ‘Falerone’ di Falerone (FM), dell’Istituto Comprensivo “Enrico Mestica” di Macerata e del “Posatora Piano Archi” di Ancona. Gli istituti hanno indirizzato la loro progettualità applicando una didattica laboratoriale con gli studenti dagli 11 ai 14 anni: software, tecnologia e digitale per la realizzazione di veri e propri ‘hub di innovazione’. Approfondimenti in aula su intelligenza artificiale, stampanti 3D, videogiochi innovativi e visori per la realtà aumentata.

In vetrina a Verona anche gli atenei marchigiani, destinatari della recente scommessa della Regione Marche in tema imprenditoria giovanile. Grazie al progetto pilota ‘Impresa in aula’, le facoltà hanno innovato le proprie modalità didattiche per promuovere competenze imprenditoriali per studenti, docenti e ricercatori universitari. Una buona pratica creata nell’ambito del progetto ‘Interreg Europe IEER’ di cui la Regione Marche è partner. «La partecipazione al Job&Orienta – aggiunge Biondi - sarà anche l’occasione per raccontare ‘Sorprendo’, la piattaforma tecnologica costruita ad hoc per rispondere ai bisogni di orientamento emergenti». Il progetto, che sarà presentato venerdì 24, ha l’obiettivo di sostenere e promuovere il sistema di orientamento permanente della Regione Marche, mettendo a disposizione degli studenti uno strumento personalizzato, fruibile online e utile per favorire le scelte di studio e carriera.