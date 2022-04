«La mafia teme di più cultura o giustizia?» Seminario all'Università con il generale Governale

ANCONA - Seminario con il Generale Giuseppe Governale, i giovani, la legalità e l’Osservatorio sulla Legalità Economica e i Diritti Fondamentali Univpm. Il 23 maggio 2022 giornata nazionale per la legalità ricorreranno i trent’anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio. La giornata della legalità è una ricorrenza nazionale volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare ricorda la Strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992, in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie, anch'essa magistrato, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

L’Università Politecnica delle Marche con il Progetto “La Legalità: dalla Costituzione all’Economia”, ha aderito al bando della Fondazione Falcone, della CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del MUR Ministero dell’Università e della Ricerca ed è entrata nella rete nazionale “Università per la Legalità” organizzando una serie di iniziative come il seminario che si è tenuto mercoledì 27 aprile alla Facoltà di Economia “G. Fuà” con il Generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Governale. “La mafia teme di più la cultura o la giustizia?” questo il titolo del seminario tenuto dal Generale Governale, già Direttore della DIA, la Direzione investigativa antimafia, creatura fortemente voluta da Giovanni Falcone e guida del Raggruppamento Operativo Speciale, il ROS, unità di élite dell’Arma per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.



L’incontro è stato introdotto dai saluti istituzionali del Rettore Gian Luca Gregori, del Preside della Facoltà di Economia Stefano Staffolani, della Direttrice del Dipartimento di Management Maria Serena Chiucchi, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Maria Cristina Recchioni e di Daniele Mantucci ordinario di Diritto Privato.«Incontri come quello di oggi rivolto ad un pubblico di giovani – afferma il Generale Giuseppe Governale - vogliono dare un apporto formativo essenziale sul tema della legalità, perché le università e le scuole sono luoghi dove si forma la classe dirigente di domani. Le mafie agiscono rapidamente e abbiamo la necessità di avere una classe dirigente formata e che sappia decidere tempestivamente contrastando l’illegalità».



“La cultura è alla base della legalità – afferma il Rettore Gian Luca Gregori – e l’Università Politecnica delle Marche con l’Osservatorio sulla Legalità Economica e i Diritti Fondamentali (Oleg) presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, affronta questi temi attraverso incontri e seminari, per offrire strumenti utili al percorso di studio e di vita delle nostre studentesse e dei nostri studenti ma aperti anche a tutta la comunità».