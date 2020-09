Fare impresa all’Università: come partecipare a Contamination Lab 2020

L’Università Politecnica delle Marche apre la selezione per l’ammissione alla settima edizione del Contamination Lab, percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e all’imprenditorialità della durata di 7 mesi, da Novembre 2020 a Maggio2021 per la parte formativa. L’evento finale di presentazione dei progetti realizzati è previsto entro Maggio 2021.Il laboratorio ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, favorire l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento, esporre gli studenti a un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi, a stretto contatto con manager ed imprenditori.

Il piano formativo

Il programma formativo prevede l’inserimento degli studenti in una sessione formativa di base. Una serie di casi aziendali stimoleranno i partecipanti ad apprendere tecniche finalizzate a migliorare la capacità di problem solving e ad adottare un approccio imprenditoriale nell’individuazione di possibili soluzioni. Saranno previste attività didattiche strutturate e tutoring per aiutare i gruppi nell’individuazione delle soluzioni. Ai gruppi sarà offerta la possibilità di lavorare su un progetto creando il proprio team per raggiungere l’obiettivo. Saranno previsti workshop tematici per il perfezionamento della capacità progettuale. La finalità è quella di acquisire le conoscenze per presentare il progetto sviluppato a potenziali partner e finanziatori. Sono previste visite ad incubatori, contatti con neo-imprenditori e preparazione di pitch.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Lab, avviene tramite la compilazione del form online al link https://webform.univpm.it. Il termine per la compilazione del modulo scade il 26ottobre 2020 alle ore 13.00. Nella procedura di candidatura online sarà richiesto di caricare il Curriculum Vitae aggiornato, in formato pdf, e sarà possibile caricare una lettera motivazionale in formato pdf, nella quale il candidato illustri brevemente il progetto di idea imprenditoriale che intende sviluppare durante il percorso.

Scarica il bando