Si vota alla Politecnica: Azione Universitaria presenta la lista

ANCONA - Il 15 novembre è stata presentata la lista di Azione Universitaria presso l’Università Politecnica delle Marche, ateneo che andrà al voto il 29-30 novembre e il 1° dicembre per il rinnovo del Consiglio degli Studenti, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio. Nel pomeriggio si è subito tenuto un incontro che ha dato l’inizio alla campagna elettorale, organizzato da Azione Universitaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, sul cosiddetto fenomeno dell'imbuto formativo. Si è quindi approfondita la tematica dei corsi di laurea a numero programmato e la gravosa situazione per cui i neolaureati in Medicina, dovendo effettuare nuovi concorsi, sono costretti ad attendere anni prima di poter accedere alla scuola di specializzazione.

All’incontro sono intervenuti: il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Mauro Silvestrini; il Presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, Nicola Baiocchi; il Consigliere regionale componente della Commissione Sanità, Carlo Ciccioli; Lorenzo Gabrielli, membro della direzione nazionale di Azione Universitaria; Domenico Carbone, rappresentante degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. «Esprimo grande soddisfazione per l’organizzazione di questo evento, primo di una lunga serie di incontri di approfondimento che proporremo nei prossimi mesi nelle varie facoltà dell’Univpm» dichiara Gabrielli. «Dopo un lungo periodo di situazione intermedia tra didattica a distanza e in presenza, come Azione Universitaria abbiamo ritenuto necessario ripartire il prima possibile con incontri in ateneo con ospiti di prestigio, in grado di fornire allo studente una panoramica delineata del proprio percorso post-lauream, dimostrando di essere sempre dalla parte dello studente, proprio come afferma il nostro motto». «Inoltre - continua Gabrielli - uno degli obiettivi principali che si pone Azione Universitaria è quello di rendere i neolaureati immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, obiettivo irraggiungibile senza un’intermediazione tra l'Università, le istituzioni politiche e gli organi di rappresentanza studentesca a livello nazionale».