Nidi e primavera comunali, riaperte le iscrizioni

ANCONA - La riapertura dei termini è stata decisa per venire incontro alle necessità, segnalate dalle famiglie. Il termine per la presentazione delle istanze, esclusivamente per le strutture dei Nidi d’Infanzia e sezione Primavera comunali, per l’anno educativo 2021/2022, decorre dal 2 all’ 11 marzo 2022.

L’avviso di riapertura dei termini – che riporta tutte le informazioni in dettaglio, le modalità per la presentazione delle domande e l’elenco dei nidi d’infanzia – sezione primavera comunali, sono pubblicati sul sito istituzionale, a questo link .