Ripetizioni gratuite al centro Giovani, si riparte: come richiederle

FALCONARA - Ripartiranno a novembre le ripetizioni gratuite al Centro Giovani di via IV Novembre, che saranno aperte a tutti gli studenti delle scuole superiori, con priorità a quelli residenti nel Comune di Falconara. Un’attività quotidiana, quella delle lezioni di recupero, che affiancherà le iniziative di aggregazione, formazione e intrattenimento organizzate con il contributo degli stessi giovani. Un gruppo di ragazzi si è infatti messo a disposizione per organizzare in collaborazione con il Comune una rassegna di cineforum, tornei, concerti, laboratori. Sarà così possibile intercettare i gusti delle fasce d’età dai 14 ai 20 anni, principale target del Centro Giovani.

Nei locali di via IV Novembre si installerà a breve anche la sede di una nuova radio che trasmetterà in streaming, interamente gestita dal gruppo ‘QdL – Quelli del Leopardi’: si tratta di quattro ventenni di Falconara che da marzo 2022 trasmettono podcast sulla piattaforma Twitch. La radio che nascerà si propone di trasmettere con cadenza periodica interviste e programmi che coinvolgano figure di rilievo in vari ambiti.

L’attività quotidiana, come già visto, resta incentrata sulle ripetizioni gratuite e per usufruirne occorre prenotarsi tramite l’Informagiovani (ospitato all’interno dello stesso Centro Giovani), aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Ci si può prenotare anche telefonando al numero 0712360137, oppure inviando una mail a informagiovani@comune.falconara-marittima.an.it con indicata la materia da seguire. Quest’anno verranno attivate ripetizioni di matematica, fisica, economia aziendale e inglese. Le lezioni saranno impartite con il metodo del peer tutoring: saranno gli studenti universitari a impartire le ripetizioni gratuite ai ragazzi delle superiori, nelle materie considerate più difficili. Un modo efficace di trasmettere conoscenze, perché coinvolge persone quasi coetanee e quindi più vicine.

Venerdì scorso, 14 ottobre, il Comune di Falconara ha aperto un bando di selezione per soli titoli per individuare i nuovi tutor, che saranno retribuiti in base alle ore prestate. C’è tempo fino al 26 ottobre per candidarsi e tutte le informazioni sono disponibili sulla home page del sito istituzionale del Comune al link https://tinyurl.com/yckmvpuw.