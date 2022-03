Delegazione dalla Repubblica Ceca in visita allo "Scocchera"

ANCONA - Si è conclusa ieri nella sede delle Scuole Conero, Istituto Augusto Scocchera, alla presenza dell’assessore Politiche educative, Tiziana Borini, del consigliere comunale Susanna Dini e della dirigente scolastica Maria Costanza Petrini la visita da parte della delegazione della scuola di ?eská Ves , Repubblica Ceca inerente al Progetto Erasmus “Looking for solutions".

Questo progetto ha consentito a numerosi docenti di partecipare a corsi di formazione linguistica e metodologica in paesi anglofoni e, agli studenti, ha persmeeo di sperimentare metodi innovativi e buone pratiche didattiche soprattutto legate al problem solving. L’Istituto comprensivo “Augusto Scocchera” è da anni impegnato in progettazioni europee che ha visto la partecipazione di studenti e docenti in mobilità nei vari paesi dell’Unione Europea.