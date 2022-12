Carabinieri a scuola, continuano le lezioni sulla legalità: è il turno del "Perticari"

Continuano gli incontri dei carabinieri di Senigallia con gli studenti sul tema della legalità. Negli ultimi giorni sono stati effettuati due incontri con i ragazzi del Liceo Classico “Giulio Perticari”. Ancora una volta sono stati trattati i temi del bullismo, droga, alcool e violenza di genere. Insieme agli studenti c’è stato un confronto per comprendere le motivazioni della violenza, in ogni sua forma. In foto, il comandante della stazione di Senigallia, Francesca Romana Ruberto, in cattedra davanti agli alunni.