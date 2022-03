Il “Vivarelli” compie 140 anni: festa con un occhio al futuro

FABRIANO – Il “Vivarelli” compie 140 anni e guarda al futuro con il progetto di recupero e ristrutturazione attuato nello storico plesso di Via Cappuccini, costruito dal 1882. In questo conteso verrà presentata una ristampa anastatica dei documenti sulla storia, la cronologia e gli aspetti culturali del “Vivarelli” raccolti in un libro di 160 pagine curato dai professori Antonella Mancini Biancini e Stefano Gatti.



Sabato 5 e domenica 6 marzo al Teatro “Gentile” e nell’Istituto stesso con l’Hopen Day, si svolgerà (la cittadinanza tutta è invitata a partecipare) uno dei più significativi appuntamenti traguardati da un plesso scolastico di alto prestigio e profilo non solo in ambito regionale. Per l’occasione sono stati organizzati tanti momenti che si preannunciano come situazioni uniche dai forti caratteri socio – culturali ma anche occasione di aggregazione fra persone che si ritroveranno a vivere emozioni ed esperienze comuni, ricreando un senso di appartenenza ad uno stesso gruppo considerata la presenza tra i tanti interventi anche di quella della Associazione Ex-Allievi ITAS “G. Vivarelli”.



Il Patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Provincia di Ancona, il service della Mga Multimedia, gli sponsor Bisci, since 1972; Casalfarneto, il gusto del Tempo; la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo hanno permesso di costruire un intenso programma che nelle sue varie articolazioni, compresi i saluti delle autorità civili e scolsatiche, è stato presentato nel corso della conferenza stampa tenuta nella Sala Ubaldi da Emilio Procaccini, Dirigente Scolastico dell’IIS “Morea Vivarelli”, dai docenti Francesco Sbaffi e Antonella Mancini Biancini, Sabrina Biancini e dal responsabile comunicazione social dell’Istituto Marco Angelini (Mga Multimedia).

Il programma

5 marzo Teatro Gentile – ORE 10.00 – 12,30

“La scuola incontra le istituzioni”: “Il ruolo e il futuro degli istituti agrari nel contesto delle politiche agricole”.

“La scuola e i suoi protagonisti- il Vivarelli ieri, oggi e domani”

Aula Micozzi ore 16.00 -18.30 -Convegno “L’Istituto Tecnico Agrario G. Vivarelli: aspetti storici e prospettive di ricerca”

6 Marzo – Open day

Alle ore 10.00-12.00, a far da ciceroni nelle visite guidate, gli allievi e gli insegnanti mentre alle ore 10.00 nella cappellina della scuola , la Santa Messa officiata da Don Gabriele Trombetti.