Litigi tra bimbi e importanza del gioco, incontro formativo per genitori

L’assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona, in collaborazione con l’Università di Macerata, promuove un ciclo di incontri tematici gratuiti rivolti a genitori, educatori ed insegnanti per confrontarsi insieme su alcune tematiche educative. Gli incontri si svolgeranno on line, accedendo al link, e saranno condotti dalla prof.ssa Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione – Università di Macerata. «In questo periodo di difficoltà - spiega l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini - abbiamo pensato che fosse importante raggiungere i genitori e instaurare con loro e fra loro un dialogo per sostenerli nell’affrontare tutte le difficoltà nel gestire i bambini nella prima infanzia in questa situazione particolarmente delicata». Il link per seguire gli incontri è:https://bit.ly/3buf71b

Il programma

3 febbraio 2021 – ore 18:00-19:30

“Ora basta! Fate la pace” - Il valore dei litigi tra bambini/e

3 marzo 2021 – ore 18:00-19:30

“Tutto col gioco, niente per gioco” - Giocare fa bene a grandi e piccini/e