Giornata internazionale dello yoga, Falconara la celebra con le elezioni di Shambhala al giardino pensile

FALCONARA - Anche quest’anno Falconara celebra la giornata internazionale dello yoga del 21 giugno al giardino pensile del Castello di Falconara Alta: questa data coincide infatti con uno degli appuntamenti programmati di lezioni di yoga al Castello, iniziativa organizzata dalle insegnanti dell’associazione Shambhala di Jesi in collaborazione con il Comune di Falconara. Domani alle 19 chi ha prenotato potrà partecipare all’evento ‘Yoga e meditazione’, pensato proprio per sottolineare questa importante ricorrenza. Il ciclo di lezioni si concluderà il 28 giugno, sempre alle 19 al giardino pensile di Falconara Alta. La prenotazione va fatta ai numeri 3476789398 oppure 3473098517, o ancora inviando una mail a shambhalayoga@gmail.com.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014 ha dichiarato il 21 giugno ‘Giornata Internazionale dello Yoga’. Lo yoga è una delle più antiche pratiche dell’India e, per l’influenza esercitata sulla sua storia e sul funzionamento della sua società, l’Unesco l’ha inserita nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità, in quanto di fondamentale importanza per la ricchezza di conoscenze e la trasmissione delle stesse di generazione in generazione. Lo yoga è unione di corpo e mente, pensiero e azione, è armonia tra uomo e natura; praticarlo porta a un maggior controllo di sé e calma la mente, è benessere dell’anima e del corpo. Questa pratica consiste in una serie di asanas (pose), meditazione, respirazione controllata, parole cantate e altre tecniche pensate per aiutare le persone a raggiungere l'autorealizzazione, alleviare la sofferenza e consentire uno stato di liberazione. È praticato da giovani e anziani senza discriminazioni di genere, classe o religione ed è diventato popolare anche in altre parti del mondo.