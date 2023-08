C'è Vasco Rossi allo sBARello: la cover targata "Le Bollicine" stupirà con effetti speciali

JESI - Le Bollicine in concerto a Jesi lunedì 21 agosto. L’appuntamento, che era stato posticipato causa maltempo, sarà alle ore 21 ai giardini pubblici di Viale Cavallotti. La band salirà sul palco dello chalet lo sBARello per il cartellone di “Jesi Music Festival”. Il tributo a Vasco Rossi avrà effetti speciali in onore dei 20 anni di carriera della tribute band. «Jesi è nel mio cuore, è sempre bello essere accolti dal pubblico de lo sBARello», aveva annunciato Mirco Cerioni, alias Blasco, in vista della programmazione estiva dei giardini pubblici jesini. La serata avrà già inizio alle 18 per l’aperitivo con rock selection by Matteo lo sBARello e la cena a base di panini farciti con porchetta, ciauscolo e mortadella dell’azienda Tomassoni.

«In questi giorni di attesa dopo aver posticipato il concerto causa maltempo, è cresciuta la voglia di assistere allo show de Le Bollicine - afferma Matteo Montesi, gestore dello chalet lo sBARello dei giardini pubblici di Jesi - Non vediamo l’ora di cantare e ballare in onore di Vasco Rossi, vivere emozioni ed essere coinvolti dalla magia dello spettacolo tra luci e tecnologia!»,

Il giorno dopo il concerto, i giardini pubblici saranno ripuliti da un team composto dai volontari della Cooperativa Sociale Tadamon e dallo staff de lo sBARello tra cui Bertin Zobo. Le Bollicine – Vasco Rossi Tribute nascono nel 2003 da un’idea di Simone Mondati e Mirco Cerioni, da quel momento un successo dopo l’altro fanno della band una delle Tribute Band del Rocker di Zocca più famose e rispettate d’Italia. Per il 20esino anno dalla fondazione il concerto supera ogni aspettativa. «Per il ventennale abbiamo curato molto l’aspetto scenografico del concerto. In scaletta si ripercorrono i 20 anni della band e per onorarla inizieremo proprio con Bollicine, ma sarà un inizio molto particolare tra suoni e arrangiamenti. A seguire “Portatemi Dio”, e poi stop con le anticipazioni di scaletta! – afferma Mirco Cerioni alias Vasco Rossi – Con due ore e mezza di live, sarà un concerto che …non finirà mai!».A spiegare cosa di diverso ha il nuovo concerto de Le Bollicine ci pensa l’artefice del cambiamento, Simone Mondati: «La tecnologia sarà protagonista del concerto. Ci sarà infatti un sincronismo tra musica, video e luci». Mentre il frontman della tribute band canterà… è come se Vasco Rossi cantasse insieme a lui. Le Bollicine sono Mirco Cerioni, voce, Andrea Giovannetti, chitarra; Anna Greta Giannotti, chitarra; Daniele Ganzetti tastiere, pianoforte e voce; Matteo Venanzi, basso; Diego Romagnoli, batteria.

Gli eventi di “Jesi Music Festival” sono possibili anche grazie alla collaborazione di partner quali Pepito ristorante pizzeria, Hedonè centro di bellezza, Ottica Più, Casa del Tortellino Urbani, BCC di Ancona e Falconara Marittima e Pacenti Assicurazioni.

Ingresso libero. Infoline: Matteo 3334939687email: losbarello@gmail.com