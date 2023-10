Trekking urbano, che meraviglia! Oltre 500 persone alla scoperta dei segreti della Cittadella

Grande partecipazione al trekking urbano di ieri, domenica 29 ottobre, con circa 550 persone presenti alla scoperta dei segreti della Cittadella. Dalle 9 del mattino, idodici gruppi, ciascuno con la rispettiva guida turistica professionale, hanno visitato le bellezze del parco dorico, come la Polveriera Beato Amedeo, già sede del tiro a segno. A fare da guida il ventitré volte campione italiano Maurizio Ballirano, dorico del Pincio, che si è fregiato anche di numerosi titoli internazionali. Visitati anche altri siti come il maneggio di via Circonvallazione, la cui attività è stata presentata dall'Asd – I Cavalieri della Cittadella, e la Rocca, sede del Segretariato permanente dell'iniziativa Adriatico- Ionica.

“Grande successo per l'appuntamento di ieri con il trekking urbano per cui ringrazio Sergio Sparapani e le guide dei gruppi per la perfetta organizzazione – afferma l'assessore al turismo Daniele Berardinelli – il trekking, che ha ottenuto grande partecipazione con la presenza di centinaia e centinaia di persone, ha davvero suscitato reazione entusiaste tra i partecipanti. La nostra città ha tantissime bellezze paesaggistiche, storiche, architettoniche che devono essere valorizzate. Stiamo lavorando per recuperare l'accessibilità ai “16 forti” e per rendere visibili ai cittadini le parti ora chiuse di Ancona Sotterranea oltre ad altre bellezze naturalistiche come il parco della Cittadella e Cardeto”.