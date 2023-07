SUMMER JAMBOREE #23 | Il programma completo di sabato 29 luglio

Il conto alla rovescia è davvero terminato: Summer Jamboree #23, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa, torna da domani con una nuova esplosiva carica di energia Rock’n’Roll!

Tra meno di 24 ore, fino al 6 agosto 2023, la XXIII edizione dell’“Hottest rockin’ holiday on Earth” scalderà la città di Senigallia con grandi concerti dal vivo ad ingresso gratuito e tanti spazi dedicati al ballo grazie ai Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp con i migliori insegnanti di balli vintage da tutto il mondo, tra cui Fancy Dougherty (USA), Vincenzo Fesi (ITA), Albert Ferran (ES), Tanya Georgiievska (UKR), Alice Faraone (ITA), Jay Cee (FRA), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Peter Loggins (USA), Dimitri Masotti (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Enrico Conti (ITA), Matteo De Stefano (ITA), Richard Pucci (UK), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Lucy Sanders (UK) e Katja Završnik (SI). Torna l’Oldtimers Park l’esposizione di Auto americane pre 1969 tra cui alcuni preziosi esemplari della Fondazione Nicola Bulgari esposti negli ultimi tre giorni di Festival al Foro Annonario e al Centro Commerciale Il Maestrale. Inoltre, tutti i giorni presso il Centro Commerciale Il Maestrale, una selezione dell’esposizione fotografica “Rock’n’Roll is a State of the Soul”. Si aggiunge la grande novità di quest’anno, l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937. Ma non mancheranno anche il Walk-in Tattoo old school, il Burlesque Cabaret, Music and Dance Show e i dopo festival alla Rotonda a mare per continuare a ballare fino a notte fonda. Infine, a grande richiesta dopo il debutto dell’anno scorso, torna anche l’Hawaiian Beach: insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19, in quello che è divenuto negli anni un momento di ritrovo per tutti gli appassionati del Festival, sul Lungomare G. Mameli all'altezza del civico 93, un pezzo della spiaggia di velluto si trasformerà in un suggestivo scenario esotico. Tutti gli ingredienti per ricreare quella magia festivaliera che è il Summer Jamboree!

Programma della prima giornata di festival sabato 29 luglio 2023

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 - 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibition ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Sala del Fico

11.15 - 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz

Info & Registration: 10.00 - 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a mare

10.30 - 13.30 Jive

Info & Registration: 10.00 - 10.25 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | L. Mare G. Mameli

10.00 - 11.00 DJ Mickey Melodies

11.00 - 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 - 14.00 DJ Giusy Wild

14.00 - 15.30 DJ Big Ten Inch

15.30 - 17.00 DJ Houserockin’ Chris

17.00 - 19.00 DJ Elliot Kirby

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 - 14.00 DJ Cannonball

14.00 - 15.30 DJ Rocketeer

15.30 - 17.00 DJ Vangelis

17.00 - 19.00 DJ Voodoo Doll

Fearless Devid - 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 - 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 - 02.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 - 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 - 20.00 DJ Rocketeer

20.00 - 20.45 JASON STARDAY DE*

20.45 - 22.00 DJ Muffin Man

22.00 - 22.45 JASON STARDAY DE*

22.45 - 00.30 DJ Elliot Kirby

00.30 - 02.00 DJ Big Ten Inch

02.00 - 03.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

19.00 - 20.30 DJ Giusy Wild

20.30 - 21.30 DJ Terry Elliot

21.30 - 22.45 GLENN DORAN UK

22.45 - 23.15 DJ At’s Crazy Record Hop

23.15 - 00.30 COSIMO AND THE HOT COALS ITA

00.30 - 02.00 DJ Houserockin’ Chris