"Nonni e Nipoti", torna a Falconara la 10° edizione della passeggiata del G.A.S.

La passeggiata ludico-motoria più famosa di Falconara Marittima compie dieci anni: venerdì 21 luglio nel cuore della città torna l’evento ludico-motorio più importante del calendario estivo falconarese. Grazie al Gruppo Amici per lo Sport (G.A.S.), la collaudata associazione non a scopo di lucro che da anni diffonde la cultura del movimento e della prevenzione sanitaria, grandi e piccini percorreranno insieme le vie del centro grazie alla decima edizione di ‘Nonni e nipoti con famiglie e mondo paralimpico’. Il percorso, interdetto al traffico, prevede partenza da Piazza Mazzini ed interesserà Via Nino Bixio fino all’incrocio con Via Trieste e ritorno.

Dalle 16 sarà possibile iscriversi alla passeggiata negli stand della piazza centrale: a fronte del costo di 5 euro, ogni partecipante riceverà una bag contenente acqua, buoni gelato e buoni spesa messi a disposizione dal main partner Sì con Te ed usufruibili dal 21 luglio al 31 agosto.

Al momento dell’iscrizione, inoltre, verrà consegnato il laccetto tricolore che terrà legati i nonni e i nipoti, vero simbolo della manifestazione che mira a confermare i grandi numeri delle manifestazioni pre-Covid: per l’edizione 2023 sono attese circa mille persone nell’arco dell’intera giornata. Dalle 17 inizierà l’animazione per bimbi e famiglie ed alle 20 inizia la preparazione della passeggiata ludico-motoria, che partirà solo dopo il fatidico sparo. A coordinare il tutto dal palcoscenico in Piazza Mazzini ci sarà il giornalista Maurizio Socci. Intrattenimento musicale assicurato dal gruppo Le Rimmel. Al termine della passeggiata si terrà la consegna delle medagliette celebrative, la lotteria (ad ogni iscrizione corrisponderà un numero valido per l’estrazione finale) e una grande cocomerata chiuderà in bellezza l’evento.

Special guest dell’edizione 2023 sarà Assunta Legnante, la famosa pesista e discobola paralimpica che continua a collezionare successi. Accanto a lei un falconarese che sta facendo parlare di sé fra gare di resistenza e maratone nel deserto: sarà ospite della manifestazione del G.A.S. Fabrizio Fabretti, l’atleta 41enne da qualche anno a questa appassionato a thriathlon e preparazione atletica, che ha trovato nello sport il volano migliore per affrontare piccole e grandi sfide quotidiane.

Le dichiarazioni

"La manifestazione del Gruppo Amici per lo Sport, associazione che ringrazio di cuore - afferma il sindaco Stefania Signorini - dimostra quanto la città di Falconara in queste occasioni riesca a diventare comunità, mettendola in movimento e coinvolgendo tutto il territorio. Come Sindaco sono davvero orgogliosa che questo evento sia giunto alla sua decima edizione.

"Totale plauso - continua il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini - per una manifestazione che, come assemblea legislativa Marche, ci invita a riflettere su quanto sia importante, a fronte di un inverno demografico che ci attende, valorizzare il rapporto inter personale fra le due generazioni: questa sarà la nostra ancora di salvezza". "Dopo la pandemia - conclude il Presidente del Coni Fabio Luna - come è ripartito il paese, è ripartito anche lo sport e quindi questa manifestazione. Chiediamo alle amministrazioni di essere sempre vicine al mondo dell'associazionismo, dello sport ed in particolar modo a quello paralimpico".