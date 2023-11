Natale al Piano San Lazzaro: il quartiere brilla con il presepe vivente, la slitta di Babbo Natale ed i mercatini

ANCONA - Anche il Piano San Lazzaro torna a brillare con una serie di eventi che animeranno il periodo delle festività natalizie, eventi che partiranno dai primi giorni di dicembre e di cui entro questa settimana tutti potranno vedere le anticipazioni, poiché il Comune sta provvedendo al montaggio e ai vari allestimenti.

“Al Piano San Lazzaro abbiamo pensato a una programmazione diversa rispetto agli ultimi anni, per far rivivere questo quartiere a cui teniamo particolarmente e che vedrà iniziative in tutti i suoi luoghi simbolo” sottolinea l'assessore Marco Battino, che ha seguito l'organizzazione del cartellone degli eventi insieme con la giunta, con i tecnici, con le categorie economiche e con i molti cittadini coinvolti, che fanno riferimento al quartiere e alla parrocchia dei Salesiani.

L'albero di Natale sarà acceso il 2 dicembre in piazza Ugo Bassi, insieme con tutti gli altri alberi della città, e le celebrazioni al Piano entreranno nel vivo a cominciare dal 9 dicembre, quando si aprirà il mercatino in piazza D'Armi, poi attivo tutti sabati, in collaborazione con Confartigianato e con il coinvolgimento degli operatori locali. Sarà inoltre allestita la casa di Babbo Natale, il quartiere sarà animato dagli artisti di strada, dagli eventi, dalla sfilata della slitta di Babbo Natale con la partecipazione dei personaggi Disney e con il coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie. Il 16 dicembre è in programma lo spettacolo dei burattini in Piazza Ugo Bassi. Ed è anche previsto un concerto della Corale sulla Scalinata della chiesa dei Salesiani (data in via di definizione). Il 23 dicembre il cartellone prevede un appuntamento con il mercatino, in collaborazione con Confartigianato, la Casa di Babbo Natale e gli artisti di strada, con il clou del presepio vivente a cura della Parrocchia Salesiani, accompagnato dal gruppo dei Pasquellanti Anconetani.