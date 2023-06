Tributo a un grande della musica: due serate per ricordare Lucio Battisti

Il 2023 è l’anno in cui viene ricordato per una duplice ricorrenza uno dei più grandi artisti italiani della canzone: Lucio Battisti. Gli 80 anni dalla nascita ed i 25 anni dalla morte verranno celebrati dal Corpo Bandistico Castelferretti Città di Falconara Marittima diretto dal Maestro Manolito Rango con due concerti, rispettivamente il 24 giugno in Piazza della Libertà a Castelferretti e il 2 luglio in Piazza Mazzini a Falconara Marittima, entrami alle ore 21.15.

Verrà eseguito un programma composto da numerosi brani, arrangiati appositamente per l’occasione dai maestri Paolo Brunori, Michele Scipioni e Massimo Morganti. Alle esibizioni parteciperanno inoltre i cantanti Gaya Anglani e Mario Cacciani. I fiati del Corpo Bandistico verranno inoltre accompagnati dalla ritmica della HIT Band.