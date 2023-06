Piatti e atmosfere dal mondo, torna Food&Drink

SASSOFERRATO- Food&Drink, la consolidata iniziativa promossa da Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino, per la sua prima tappa ha scelto il delizioso centro di Sassoferrato dove, per due giorni, il 16 e 17 giugno, si vivranno le atmosfere e si gusteranno i sapori del mondo. Grazie alla collaborazione con il Comune di Sassoferrato e il contributo della Camera di Commercio, l’iniziativa rende protagonisti bar, ristoranti e caffè e valorizzare il centro storico rendendolo attrattivo per le famiglie e per i giovani. 15 i locali che hanno aderito all’iniziativa e che proporranno menù ispirati al Paese del mondo scelto in abbinamento e un allestimento a tema con i colori e atmosfere. Ad essere riproposto anche il contest fotografico che grande successo ha riscosso nelle scorse edizioni di Food&Drink: basterà scattare una foto del proprio aperitivo/cena e condividerla sul proprio profilo Instagram o Facebook usando #FoodDrinkJesi2023. La foto con più “like” vincerà un aperitivo per 2 persone in uno dei locali Food&Drink. «La rassegna è una formula che piace e che si conferma vincente. È un appuntamento che richiama sempre più persone animando i centri storici e valorizzando le attività che fanno ristorazione» ha detto Giulia Mazzarini, responsabile comparto Alimentare di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino. A prendere parte alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, il Sindaco Maurizio Greci, Sandro Tiberi e Federico Castagna, Presidente e Responsabile della Confartigianato territoriale di Fabriano e Fabiana Fiori, Responsabile dell’ufficio territoriale di Confartigianato. «Le imprese della somministrazione svolgono un ruolo fondamentale nell’accoglienza di cittadini e turisti. Questa iniziativa offre loro l’opportunità di mettersi in rete per promuoversi e promuovere il territorio, la cultura dell’accoglienza e del fare impresa» ha sottolineato Tiberi. Programma e aziende aderenti nel sito https://laviamaestra.com/fooddrinkjesi/, su https://www.laviamaestra.com/ e sulle pagine Facebook e Instagram @LaViaMaestraMarche.