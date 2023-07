Cupramontana, è la notte del Verdicchio: festa per il "re" dei vini marchigiani

CUPRAMONTANA - Il 22 luglio si rinnova l’appuntamento con la notte bianca che a Cupramontana non può che colorarsi di verde-Verdicchio. Tutto si svolge nel centro storico della Capitale del Verdicchio: una serata in cui l’accoglienza, l’allegria e il divertimento decanteranno il "re" dei vini marchigiani.

Il programma

Il cartellone prende il via già dal pomeriggio alle ore 16 con l’esposizione di veicoli d’epoca in Piazza Cavour e via Marianna Ferranti a cura di Associazione culturale Cuprense veicoli d’epoca. Alle ore 17 apertura della mostra Renato Borsoni. Traiettorie sospese tra grafica e teatro” al Teatro Concordia. Alle ore 18 prenderanno il via: in piazza IV Novembre lo spazio bimbi Scombussolo Ludobus con giochi in legno per tutti, dai 5 anni in su (della tradizione popolare, del mondo, d’equilibrio, di lancio, d’ingegno); apertura banchi d’assaggio dei vini di Cupramontana presso l’Enocupra - MIG a cura dell’Associazione La Strada del Gusto di Cupramontana; visite guidate “Borghi aperti”presso i Musei In Grotta, all’interno degli eventi di Noi Marche. Alle ore 19.00 Spazio poesia al Chiostro di San Lorenzo e esibizione Simone Grassi Swingset presso Enocupra - MIG

Alle ore 21 Kalù Stripp Show. Kalù stripp show è uno spettacolo di strada che racchiude in sé il lavoro di anni. Tecnica della giocoleria, tecnica del clown e l’improvvisazione a renderlo sempre nuovo, sempre attuale, e ogni volta differente. Lo spettatore diventa parte attiva dello spettacolo stesso, struttura portante, ingrediente fondamentale; perché l’artista non è nulla senza occhi che lo guardano e pance che sorridono. Numeri circensi strabilianti e risate, risate, risate! Sempre alle 21 concerto Minimed sul Palco Leopardi. Alle 21.30 Concerto Alma Trio - Rassegna Suoni e Voci dal Mediterraneo Chiostro San Lorenzo. Alle ore 22.30 Concerto Bandakadabra sul Palco Cavour. Una surreale "pocket orchestra" capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale. Dal Paleo Festival a Suoni delle Dolomiti, passando per Jazz sous les pommiers, il Premio Tenco, il Festival della Mente e Musicultura, in pochi anni la Banda ha collezionato più di quattrocento repliche, tra rassegne teatrali e musicali, festival di strada ed eventi privati, affermandosi come una realtà unica nel suo genere. Di rilievo anche il livello degli artisti con cui il gruppo ha diviso il palco: Vinicio Capossela, Goran Bregovic e più recentemente Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel (cantautore e voce dei Subsonica). Gran finale alle ore 24 con il concerto Fanti di Bastoni sul Palco Marianna Ferranti.