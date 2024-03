Prende forma l’estate 2024 di Senigallia: le conferme di Summer Jamboree e Rds Festival

SENIGALLIA – La bella stagione nella spiaggia di velluto sarà ancora all’insegna della musica attuale e vintage. Sono state infatti ufficializzate le date dei due principali eventi che animeranno l’estate 2024. Arriva la conferma della presenza del palco di Rds, che il 21 e 22 giugno farà tappa a Senigallia con il suo “Summer Festival”, mentre dal 27 luglio al 4 agosto non mancherà la consueta full immersion nelle atmosfere degli anni ‘40 e ‘50 proposta dal Summer Jamboree, arrivato alla sua ventiquattresima edizione.

Rds Summer Festival

I riflettori dell’Rds Summer festival si accenderanno in concomitanza con l’ingresso della stagione estiva. Il format non dovrebbe differire da quello visto nella scorsa edizione, che ha richiamato un pubblico molto numeroso grazie al poker d’assi della musica italiana calato con la presenza di Giorgia, Biagio Antonacci, Annalisa ed Achille Lauro. Senigallia sarà una delle sei location prescelte, nelle quali si alterneranno venticinque artisti che si esibiranno presentando alcuni brani del loro repertorio. A dividere il palco con i “big”, anche alcuni artisti emergenti, e nell’ambito della tournée radiofonica non mancherà l’allestimento del “village” e dei vari stand, oltre al Dj set che coinvolgerà il pubblico regalando momenti di divertimento ed evasione.

Summer Jamboree

Scatterà invece il 27 luglio, fino al 4 agosto, il Summer Jamboree 2024. Mantenuto il riserbo sui nomi che animeranno con i loro live le serate senigalliesi, ma saranno oltre venti i concerti che verranno allestiti sui palchi di piazza Garibaldi e nel parterre della Rocca Roveresca. Gradita conferma quella del Motordrome nel piazzale della Libertà, e dell’Hawaiian beach sul lungomare Mameli, angolo diurno nel quale abbinare musica e sole. Tra piazza Manni, i giardini della Rocca e piazza del Duca verrà allestito il Rockin’ Village, che ospiterà i frequentatissimi mercatini, mentre la Rotonda a Mare – aperta a 400 persone – sarà aperta dalla mezzanotte in avanti per nove serate per ballare in una delle location più suggestive della città. Ed ancora lo spettacolo di Burlesque alla “Fenice”, il parcheggio per le auto d’epoca che stazionerà per tutta la durata del Summer, ed i consueti Dj set con diversi artisti che “gireranno” i dischi conferendo alla città quell’atmosfera retrò ed unica nel suo genere.