"Tutti i modi per leggere, guida alla lettura accessibile": l'evento il 23 aprile alla Mole Vanvitelliana

ANCONA - In occasione della Giornata Mondiale del Libro la Biblioteca Benincasa organizza martedì 23 aprile alle 17.30 presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana la presentazione della guida “Tutti i modi per leggere. Guida alla lettura accessibile ”.

L’iniziativa si pone all’interno del Maggio dei Libri 2024, iniziativa annuale del Centro per il Libro e la Lettura. La realizzazione della guida ha costituito una delle azioni del progetto “Tutti i modi per leggere”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, che si è recentemente concluso. L’azione intendeva mettere a disposizione di tutti una guida sulle tematiche della lettura accessibile, da realizzare nei principali formati accessibili, con lo scopo di raggiungere quante più persone possibili che vogliano informarsi in generale sulle tematiche di interesse per i dislessici, gli ipovedenti e i non vedenti, e per quanti rientrano nello spettro autistico. E' stata progettata in modo da garantire l’accessibilità ai lettori con DSA. Sono state anche realizzate alcune copie in Braille, in pdf accessibile, in formato audioguida; è stato previsto anche l’inserimento di Qr-Code per i contenuti digitali. Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede gli interventi di Emanuela Impiccini Direttrice della Biblioteca Benincasa, di Francesca Giuliodori e Donata Vicedomini Società Cooperativa Opera, di Giuseppina Rubechini AID Ancona e di Michela Sbraccia Associazione La Strada di Erm. Ai partecipanti verrà fatto omaggio di una copia della Guida.