Teatro Arcevia: si chiude la Stagione di Prosa 2024. Gli appuntamenti

ARCEVIA - Giunge all'ultimo appuntamento la stagione di prosa 2024 del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune e curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in collaborazione con l'Amat. Domenica 5 maggio alle ore 17 c'è un doppio evento in collaborazione con Anpi sezione di Arcevia, teso a raccontare un capitolo fondamentale della storia marchigiana. Arcevia, infatti, conserva la memoria di un evento terribile nella storia della resistenza italiana, l’eccidio di Monte Sant’Angelo, la strage nazifascista compiuta il 4 maggio 1944 sul Monte Sant'Angelo, nella quale vennero uccisi 63 tra civili e partigiani italiani.

Si inizia con "Tu non sai le colline" incontro con gli artisti Enrico Messina, Simone Guerro e Fabio Spadoni protagonisti della residenza teatrale in cui la comunità locale è stata parte attiva: gli attori-autori hanno abitato il paese per diversi giorni intervistando abitanti e passanti, raccogliendo storie tra passato presente e futuro per indagare il concetto del "resistere" che nella zona non è una semplice parola ma una vera e propria azione: camminando per le vie di Arcevia si nota che nonostante i borghi si spopolino, i giovani migrino verso città più grandi e con maggiori possibilità, qui c’è una vita che continua e si ridisegna, in cui storia e presente si intrecciano e danno forza alle nuove e vecchie generazioni.

Segue lo spettacolo "Armando. Lettere (R)esistenti" con Enrico Vezzelli e la regia e luci di Enrico Messina per una produzione Armamaxa Teatro.

