L'universo nerd torna in città, Cristina D’Avena tra gli ospiti di Ancona Comics&Games 2024

Prevendita online: 10 euro al giorno, 18 euro per due giorni. Acquisto in cassa fino a chiusura: 14 euro

Fiere Del Fumetto ha presentato nelle scorse ore la nuova edizione di Ancona Comics&Games, evento patrocinato dal Comune di Ancona, che si terrà il 13 e il 14 Aprile 2024 in Ancona dalle 10 alle 19. Sarà il PalaRossini a ospitare la 4° edizione, il principale palazzo dello sport anconetano che è solito ospitare eventi di grande risonanza mediatica, e che è pronto ad accogliere tutti i visitatori dell'evento targato Fiere del Fumetto: la fiera della cultura pop unisce in Ancona neofiti, nostalgici e cultori di videogiochi, illustrazioni, fumetti, figurine, gadget, cosplay e storia della tv.

Quest’anno, il manifesto proviene dalla mente creativa di Vincenzo Cucca, fumettista e illustratore professionista per Disney e Marvel, nonché docente presso la Scuola Internazionale di Comics di Pescara. La colorista del manifesto è Maria Cristina Federico, in arte Marycry, ed insieme hanno lavorato ad una serie di tre numeri di Bitter Dream, per la Interweb Comics. Entrambi saranno ospiti della manifestazione per tutto il weekend e sarà possibile incontrarli nell'area DADA Editore dove terranno le loro firmacopie.

"Il programma di Ancona Comics&Games - fanno sapere gli organizzatori - è ancora pieno di sorprese, ma un’ospite speciale la vogliamo svelare: Cristina D’Avena animerà la giornata di Domenica 14 Aprile 2024. Alle 17, la regina delle sigle dei cartoni animati ci delizierà con un live e con un successivo meet&greet dove chiedere un autografo e comprare il merchandising esclusivo. L’animazione di BHC COSPLAY curerà tutti i panel sul palco principale e i meet&greet che si terranno dopo ogni spettacolo e intervista. Nell’intento di Ancona Comics&Games c’è anche la volontà di proporre al pubblico di fare esperienze attive: per tutto il weekend, si potrà provare gratuitamente videogiochi PC da gaming e console next generation con i migliori titoli e mettersi alla prova con molteplici e-sports. Si potrà giocare con i cabinati arcade anni ‘80 e con la realtà virtuale£.

Ci saranno, inoltre, associazioni ludiche e sportive che accresceranno l’impatto culturale di Ancona Comics&Games nella quali ritrovarsi e provare nuovi giochi da tavolo. Ci sarà spazio anche per il KPOP a cura di KST - KPOP SHOW TIME e, infine ma non per importanza, non mancheranno gli stand fotografici di AIFA COSPLAY e la GARA COSPLAY a premi, di cui presto daremo aggiornamenti. La mostra mercato offrirà i migliori stand italiani dove trovare Action Figures, Limited Edition, Funko Pop, abbigliamento a tema, fumetti, videogiochi, DVD e molto altro ancora. La prevendità online di Ancona Comics&Games 2024 è già attiva, ed è possibile fare un abbonamento. Per ulteriori aggiornamenti, si invita a seguire il blog di Fiere Del Fumetto