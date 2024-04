Tutto pronto a Corinaldo per la Festa dei Folli: una città in fermento tra giochi di strada, mercatini e caroselli

CORINALDO - Tutto è pronto! La Festa dei Folli è ai blocchi di partenza. Corinaldo è in fermento e si percepisce nell’aria quella frizzante euforia tipica dei giorni della Festa dei Folli, in programma a Corinaldo (AN) dal 25 al 26 aprile. Ecco quindi il programma delle prime due giornate, ricordandovi che la Festa dei Folli è ad ingresso libero. Ulteriori informazioni e programma in costante aggiornamento su www.festadeifolli.it

Giovedì 25 aprile

10:00-20:00 – Porta del Mercato

Passaporto da matto

10:00-20:00 – Via del Corso

Colori di Primavera, mercatino di artigianato locale a cura di Ape & co.

10:00-20:00 – Largo X Agosto

RiCiclo – Carosello a pedali

10:00-20:00 – Piazza Il Terreno

Caimercati – Giochi di strada e attività con materiali di recupero

10:00 – Porta del Mercato

TSO Trova Scopri Osserva – Partenza round di gioco

10:00 – Porta del Mercato

Per le rame da matto – Passeggiata a cura di PerTerra

10:00 – Vie del Centro Storico

Commemorazioni per il 25 aprile a cura del Comune di Corinaldo

11:00 – Porta del Mercato

TSO Trova Scopri Osserva – Partenza round di gioco

11:15 – Piazza Il Terreno

Yoga della risata a cura di La Voce del Cuore

11:45 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

12:00 – Porta del Mercato

TSO Trova Scopri Osserva – Partenza round di gioco

12:30 – Largo XVII Settembre

Davide Gibbo Fontana presenta Talchè

14:00 – Via Borgo di Sotto

Apertura segreteria e accessi The Crazy Run

14:30 – Piazzale Gioco del Pallone

Animazione The Crazy Run con Radio Arancia Network

14:30 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

15:00 – Piazza Il Terreno

Teatro del Cacao presenta Rosso a spasso

16:00 – Largo XVII Settembre

Davide Gibbo Fontana presenta Talchè

16:00 – Piazzale Gioco del Pallone

Partenza The Crazy Run, la folle corsa colorata

16:30 – Largo XVII Settembre

El Bechin presenta Horror puppets show

17:15 – Piazza Il Terreno

Davide Gibbo Fontana presenta Talchè

17:15 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

17:45 – Largo XVII Settembre

Teatro del Cacao presenta Rosso a spasso

18:30 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

19:00 – Piazza Il Terreno

El Bechin presenta Horror puppets show

19:30 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

19:45 – Largo XVII Settembre

Davide Gibbo Fontana presenta Talchè

21:00 – Piazzale Gioco del Pallone

Capabrò live

Venerdì 26 aprile

14:00-20:00 – Porta del Mercato

Passaporto da matto

14:00-22:00 – Largo X Agosto

RiCiclo – Carosello a pedali

14:00-22:00 – Piazza Il Terreno

Caimercati – Giochi di strada e attività con materiali di recupero

14:00-22:00 – Via del Corso

Colori di Primavera, mercatino di artigianato locale a cura di Ape & co.

15:00 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

15:00 – Porta del Mercato

TSO Trova Scopri Osserva – Partenza round di gioco

15:15 – Largo XVII Settembre

El Bechin presenta Horror puppets show

16:00 – Porta del Mercato

TSO Trova Scopri Osserva – Partenza round di gioco

16:15 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

16:30 – Largo XVII Settembre

Teatro del Cacao presenta Rosso a spasso

17:00 – Porta del Mercato

TSO Trova Scopri Osserva – Partenza round di gioco

17:30 – Piazza Il Terreno

El Bechin presenta Horror puppets show

17:45 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

18:30 – Piazza Il Terreno

Teatro del Cacao presenta Rosso a spasso

18:45 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

19:00 – Piazza Il Terreno

A riveder le stelle – Passeggiata notturna a cura di PerTerra e NASA

19:15 – Piazza Il Terreno

Dakani Musica djset (hip-hop & vynil scratch)

20:00 – Largo XVII Settembre

Compagnia Samovar presenta Officina Oceanografica Sentimentale

21:30 – Piazza Il Terreno

Comedy Show a cura di Stand-up Comedy Marche

23:00 – Piazzale Gioco del Pallone

Morru dj set (afro, reggaeton, reggae, tropical bass)