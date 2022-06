Pinguini Tattici Nucleari, è sold-out al Palaprometeo: «Emozionati e carichi di salire sul palco»

I Pinguini Tattici Nucleari arriveranno con il "Dove eravamo rimasti tour" al Palaprometeo. Appuntamento, sabato 2 luglio alle 21 ed è già sold-out. Il nome del tour sintetizza, già dal nome, tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire - appunto - da dove si era rimasti.

«Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto- spiega la band- Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena»