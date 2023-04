Marco Masini strega Senigallia, con oltre due ore non stop di musica ed emozioni

Non...Spostato di un secondo, come in uno dei suoi brani sanremesi, ma di ben due anni. E’ stata lunga l’attesa per la tappa marchigiana di quel tour rimandato causa Covid, ma alla fine il pubblico del Teatro “La Fenice” di Senigallia ha potuto finalmente stringere Marco Masini in un simbolico abbraccio. Dall’uscita del suo album omonimo, primo lavoro in studio datato 1990, sono passati trent’anni. Ed il cantautore fiorentino ha voluto festeggiare queste...nozze di perla con la musica in un tour chiamato “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”: un primo giro d’Italia cominciato al Teatro Romano di Ostia Antica a settembre del 2022 e terminato all’Auditorium Parco della Musica di Roma ad inizio 2023, ed il “reprise” primaverile con altre otto date e il gran finale nella “sua” Firenze, in piena estate, al MusArt Festival.

«Grazie per essere qui, ma soprattutto grazie per il benvenuto caloroso che mi date ogni volta che faccio ritorno nella vostra bellissima città», è il suo saluto alla platea dopo la partenza che ha del simbolico, con quella “Generation” che infatti ha segnato il ritorno sulle scene musicali del cantautore nel 2003, dopo l'annuncio del ritiro due anni prima. Brano a cui fa seguito un prolungato tributo al Festival con sei delle nove canzoni presentate a Sanremo: tra tutte “Disperato” e “L’uomo Volante” – con cui si è aggiudicato il primo posto prima prima tra i giovani e poi tra i big – ma anche “Perché lo Fai” (terza posizione nel 1991), oltre a “Spostato di un secondo”, “Che giorno è” e la recente “Il confronto” del 2020. Il momento della diretta social sul profilo ufficiale Instagram è invece su “Cenerentola Innamorata”, cantata in coro dalla prima all’ultima nota da tutto il teatro.

La parte centrale è all’insegna dei medley, con il primo che richiama la parte dell’inizio degli anni 90 della produzione dell’artista fiorentino (“Le ragazze serie”, “Ti Vorrei”, “Fuori di qui”, “Il niente”, “Malinconia”), il secondo a tinte romantiche (“A cosa pensi”, “E ti amo”, “La libertà”, “Raccontami di te”, “Principessa”), con una partenza unplugged ed il progressivo ingresso di tutti i musicisti – strepitosi – che lo accompagnano: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Giuseppe Scarpato (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Luciano Zanoni (tastiere, pianoforte).

Brividi sul ricordo dei suoi due papà, come li ha chiamati Marco: il suo mentore Giancarlo Bigazzi, ringraziato per i suoi numerosi insegnamenti ed omaggiato con l’ultima canzone scritta insieme (“Lasciaminonmilasciare”) e Giancarlo Masini, ricordato con la struggente “Caro babbo”, lettera al padre scritta e messa in musica, inframezzate da “Ci vorrebbe il mare”, presentato al Festivalbar ‘90, coverizzato negli anni da molti altri cantanti ed ascoltato dal pubblico in un religioso silenzio che fa risaltare ancora di più il connubio voce+piano. Finale costruito attingendo dal terzo album, che ha dato il titolo al tour, con “Piccolo Chopin” e “T’Innamorerai”. Marco rientra quindi per il bis con i fans che abbandonano le poltroncine e si sistemano sotto il palco per gustarsi il tris finale: “Bella Stronza”, “Vaffanculo” e il closing che giunge con “Marco come me”, pezzo articolato sulla non sempre semplice convivenza tra uomo ed artista, che fa scendere il sipario tra tanti applausi e comprensibile soddisfazione, dopo oltre due ore ininterrotte di esibizione.