"Go Gianni Go": giovedì sera comincia da Senigallia il tour estivo di Morandi

Esauriti gli appuntamenti “indoor” della scorsa primavera, si apre ufficialmente la seconda parte del tour “Go Gianni Go” di Gianni Morandi, uno dei totem della musica italiana, che dopo aver festeggiato lo scorso anno i 60 anni di attività, ritorna nuovamente ad esibirsi dal vivo. La leg estiva del giro d’Italia all’insegna dei suoi più grandi successi prevede anche un appuntamento marchigiano, dopo la fortunata tappa del PalaPrometeo di Ancona risalente a marzo scorso. E sarà proprio Senigallia, la città della “Spiaggia di Velluto”, ad inaugurare – nella serata di 6 luglio – questo percorso che porterà l’eterno ragazzo dal nord al sud della penisola, con una puntata nella vicina Malta, per poi concludersi a Mantova.

Il live di “Go Gianni Go” trae ispirazione dall’ultimo progetto discografico di Morandi, intitolato “Evviva”: un lavoro che ha prodotto otto tracce che richiamano alcuni dei suoi più recenti successi mescolati con brani inediti, tra cui proprio il singolo, forgiato con il featuring di Lorenzo Jovanotti, che ha dato il titolo all’album. E proprio con ripetuti salti tra successi passati e hit del presente che dovrebbe prendere forma la scaletta del concerto, la quale dovrebbe ricalcare quella vista nella parte primaverile del tour: tra cavalli di battaglia (“Occhi di ragazza”, “Non so degno di te”, “Andavo a cento all’ora”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”) e le recenti “Apri tutte le porte”, “La Ola”, “Anna della porta accanto”, con un omaggio all’amico Lucio Dalla sulle note di “Futura”, “Caruso” e “Vita” – scritto da Mogol e Lavezzi – pezzo che ha fatto da apripista al doppio album realizzato insieme dai giganti bolognesi nel 1988.

Il concerto, giovedì 6 luglio a partire dalle 21.30, avrà come location Piazza Garibaldi già recentemente palcoscenico per le esibizioni di diversi artisti, tra cui quelli presenti nella tappa senigalliese dell’Rds Summer Festival. Ancora disponibili i biglietti, che possono essere acquistati on-line nei vari circuiti on line (TicketOne, Ciaotickets, Ticketmaster e Vivaticket) oppure nei punti vendita autorizzati.