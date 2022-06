E’ la settimana di Vasco, attese oltre 30mila persone: per un biglietto si paga fino a 200 euro

ANCONA- L’operazione Vasco Rossi, il cui show è previsto domenica 26 giugno alle 21.00 allo stadio Del Conero, è ufficialmente iniziata. Quella che inizia oggi (20 giugno) sarà la settimana decisiva per definire i piani riguardanti viabilità, sicurezza, afflusso e deflusso per il concerto più atteso dell’anno nel capoluogo marchigiano.

Sono attese circa 33.000 persone ma, vista e considerata la possibile presenza di fan in “collinetta” e nelle aree limitrofe di Passo Varano, c’è da giurarci che saranno tanti di più. I tagliandi, che pochissimi stanno cercando di vendere (perché costretti da impegni contemporanei), arrivano a sfiorare i 200 euro per un prato e l’attesa cresce ogni giorno di più. L’esibizione del cantautore romano Ultimo, venerdì scorso, ha assunto i connotati delle “prove generali” soprattutto per la viabilità ma domenica servirà un piano ancor più penetrante per evitare di incappare nelle varie complicazioni del caso.

Puntando ancora una volta sul rafforzamento dei bus navetta, che saranno tantissimi e in continua corsa, servirà potenziare i parcheggi e il discorso “pubblicità” informando la cittadinanza dei posteggi a disposizione. Tavernelle, gli Archi, il Piano ma anche il centro non possono bastare per un evento di questa portata e così si sta procedendo ad individuare alcune aree pronte ad accogliere i fan del Blasco. Una di queste sarà quella del Gross Center (in via Albertini) il cui parcheggio può contenere fino a 4000 auto. Il parcheggio dello stadio Del Conero, nonostante le polemiche, sarà ancora adibito “a zona cuscinetto” per ospitare motorini, accesso disabili, street food e punti vendita legati al merchandising. Potranno accedervi anche i pullman organizzati oltre, naturalmente, ai mezzi addetti al palco che in questa settimana sarà montato.