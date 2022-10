Appuntamento televisivo con la FORM, in onda il concerto dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana "La nota della vita"

Appuntamento televisivo con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Il concerto La nota della vita, eseguito dalla FORM, colonna sonora delle Marche, lo scorso venerdì 13 maggio al Teatro delle Muse di Ancona, sarà in onda sabato 15 ottobre alle 23.20 su TV2000. “La scelta dell’emittente televisiva di mandare in onda il nostro concerto realizzato in occasione del centenario della nascita del fondatore di ‘Comunione e Liberazione’, don Luigi Giussani - afferma il presidente Marco Manfredi - è per noi motivo d’orgoglio e testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, la qualità della nostra orchestra”.

L’evento, che esprime l’intenso e profondo rapporto di don Giussani con la musica, era nato da una proposta dell'Associazione Amici del Pellegrinaggio Macerata Loreto, dell’Associazione Italiana Centri Culturali (AIC) e del Centro Culturale Miguel Mañara di Ancona, realizzato dalla Fondazione Orchestra Regionale delle Marche (FORM) in collaborazione con l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT). In programma alcuni dei numerosissimi brani selezionati e commentati da don Giussani nella sua monumentale raccolta di cd dal titolo Spirto Gentil, eseguiti dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da David Crescenzi, dal pianista Bruno Bizzarri e dal tenore Alessandro Fiocchetti ed inseriti in una cornice narrativa costituita da brevi letture di testi di Giussani interpretati dall’attrice italiana Iaia Forte.

Si inizia da Chopin con Preludio per pianoforte Op. 28, n. 15 in re bemolle magg. La goccia d’acqua; per passare a Mozart, con Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re min. K. 466, quindi Donizetti con La favorita: romanza di Fernando Spirto gentil e concludere con Schubert, Sinfonia n. 8 in si min. D. 759 Incompiuta (sinfonia n. 7).