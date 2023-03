Un mix tra i grandi classici ed i nuovi brani, Gianni Morandi in concerto ad Ancona: «Voglio emozionarmi ed emozionare»

ANCONA-. “Go Gianni Go!”, il 25 marzo ad Ancona arriva Gianni Morandi con un nuovo tour che toccherà i principali palasport italiani. Il cantante salirà sul palco del Palaprometeo alle ore 21:00 e coinvolgerà il pubblico con una scaletta speciale, un mix tra i suoi più grandi classici e i brani nati dal sodalizio artistico con Jovanotti, quindi L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola. Settantotto anni e un’energia da vendere, sarà affiancato on stage da una band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo.

Reduce dal successo del Festival di Sanremo nella veste di conduttore insieme ad Amadeus- memorabile il suo ingresso sul palco dell’Ariston con la scopa in mano per pulire i fiori della scenografia distrutti da Blanco-, Morandi partirà con “Go Gianni Go!” da Rimini il 10 marzo e farà tappa ad Ancona sabato 25 marzo. Acclamato da un’audience multigenerazionale, il cantante di Monghidoro è pronto a regalare al suo pubblico uno show ricco di grandi emozioni. Il tour è prodotto da Trident Music.

«A 78 anni non pensavo di fare i palasport e che la gente avesse voglia di pagare un biglietto per venirmi a vedere- ha detto Morandi in una recente conferenza stampa-. Per me la parte più bella della vita di un cantante è stare in mezzo alla gente, emozionarsi ed emozionare». Intanto oggi, venerdì 3 marzo, esce il suo nuovo album “Evviva!” che contiene 8 tracce di cui alcune firmate da Lorenzo Jovanotti e la hit "Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte" cantata con Sangiovanni.