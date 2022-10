Zuffa in un appartamento, i vicini preoccupati chiamano i carabinieri: arrestati due operai

SENIGALLIA - Dalle parole ai fatti è stato un lampo. Due operai di 26 e 32 anni residenti nella provincia di Bari sono passati alle mani nella notte di domenica durante una lite scoppiata in un appartamento di Marzocca dove sono attualmente domiciliati. Le urla e il baccano procurato hanno fatto insospettire il vicinato che ha allertato i carabinieri. Per dividerli sono dovuti intervenire i militari che, vista la situazione, hanno immediatamente chiesto l’ausilio dei sanitari per sottoporre i due operai alle prime cure sul posto. Ad uno sono state riscontate lesioni guaribili in 30 giorni, per l’altro la prognosi è di tre giorni. Ma per entrambi è scattato l’arresto per lesioni personali aggravate e danneggiamento, e sono stati collocati nelle camere di sicurezza. Stamattina (24 ottobre) si è tenuta l’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato ed è stato diposto l’obbligo di firma alla stazione di Marzocca per entrambi i giovani.