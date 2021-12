L’asfalto cede ancora: voragine in via Podesti

Cede l’asfalto anche in via Podesti. Dopo la voragine che si era aperta la scorsa settimana in via Tenna, la situazione si è replicata questa mattina in pieno centro (VIDEO). La voragine è stata circoscritta da alcune transenne e si trova all’estremità della via lato corso Stamira. Verifiche sul posto

«Ancora una volta si tratta di una conduttura fognaria che ha ceduto- ha spiegato l'assessore Stefano Foresi- l'ufficio reperibilità ha transennato tutto, la ditta sta intervenendo e speriamo entro stasera di risolvere il problema».