Cede l'asfalto e si apre una voragine: chiusa una corsia

In via Tenna ad Ancona si è aperta una voragine. L'asfalto ha ceduto all'altezza della rotatoria che incrocia via Conca, al lato del centro commerciale "Palazzo viola" e davanti al fast food McDonald's.

IL VIDEO DELLA STRADA

A quanto si apprende la rottura di una fognatura avrebbe provocato il danno. Intanto una corsia della strada è stata chiusa al transito (soltanto in prossimità della buca) per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco arrivati sul posto.