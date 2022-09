Il servizio di sicurezza messo in atto era costituito dal Nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), composto da sei unità, dotato di apparecchiature e dotazioni personali utili per contrastare i rischi.

I Vigili del fuoco di Ancona hanno contribuito al servizio di sicurezza predisposto per la l’accensione della “lampada della preghiera” da parte del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese presso il Santuario Mariano di Loreto in occasione la celebrazione Solenne della Natività della Beata Vergine Maria alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Lamorgese a Loreto per la Lampada della Pace, Vigili del fuoco in prima linea per la sicurezza