Allerta furti d’auto al viale della Vittoria, nel weekend l'ultimo episodio

Tornano a colpire i ladri d’auto nella zona del Viale della Vittoria ad Ancona. Dopo la sparizione nei giorni scorsi, dalle parti di Via Friuli, di una 500 Abarth accessoriata e di grande valore nel weekend si è registrato un nuovo episodio nella stessa zona. Una Volkswagen T-Roc è stata infatti visibilmente forzata nella tarda serata tra sabato e domenica – intorno alle 23.00 - dal lato della portiera del conducente ma fortunatamente, per motivazioni ancora ignote (forse una serie di passi in avvicinamento) i ladri non sono riusciti a completare l’opera. Danni sono stati registrati anche al volante, oggetto a sua volta di un tentativo di forzatura.

Non si tratta di avvenimenti isolati. A febbraio, nelle medesime vie del Quartiere Adriatico, furono denunciati cinque furti in altrettante auto che portarono come bottino ai ladri fari e stereo. Le forze di Polizia sono in allerta e hanno già potenziato nelle ultime ore i controlli.