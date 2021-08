Il vento forte provoca danni: 170 interventi nell'anconetano

Super lavoro per i vigili del fuoco impegnati negli interventi per le folate che si sono abbattute sulle province di Ancona e Macerata

Sono giorni impegnativi per i vigili del fuoco. Oggi le squadre sono state impegante nel completamento dei ripristini per i danni causati dal forte vento che ieri ha colpito le province di Ancona e Macerata.

In totale i pompieri hanno fatto sapere che gli interventi effettuati sono stati 170 per la provincia di Ancona e 60 per quella di Macerata. L’attività è proseguita senza sosta nonostante il vasto incendio di sterpaglie divampato ieri tra i comuni di Castelfidardo, Numana e Porto Recanati ha tentute impegnate moltissime squadre per tutto il giorno di domenica 1 agosto e per tutta la notte.