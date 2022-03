I vandali tengono sotto scacco il Palazzo Viola di Torrette

ANCONA – Mattonelle e sedie rotte, incuria, sporcizia e sinistre scritte ovunque: si va dagli insulti alle donne, fino a quelli verso la polizia, ma non mancano i classici disegni fallici e le frasi prese dalle canzoni dei trapper in stile gangsta. Entrare all’interno del palazzo viola di Torrette è tutt’altro che piacevole. Si ha la sensazione di trovarsi in un posto abbandonato, nascosto e poco sicuro. In particolare ai piani superiori.

Eppure qui le persone vengono a lavorare tutti i giorni con il rischio anche di vedersi spaccare l’automobile parcheggiata. Come è successo ad una 36enne che frequenta un’associazione che si trova nella struttura di via Esino. «Ieri tutta la mattina – racconta la donna – dalle 9 fino alle 13 abbiamo sentito mentre lavoravamo questi ragazzini che urlavano e spaccavano roba. Penso che, se hanno tempo di stare lì a bighellonare e a distruggere tutto, non vanno neppure a scuola. Bisogna fare qualcosa, è necessario per fermare questo degrado in pieno giorno. Io ad esempio stamattina non ho parcheggiato qui, ho paura».

Girando per i vari corridoi del centro si nota come siano pochi i centimetri di muro liberi da graffiti. L'ascensore è completamente imbrattato e all’ultimo piano si apre un grande balcone (da dove probabilmente ieri hanno lanciato le bottiglie e i pezzi di cemento trovati a terra) con il pavimento spaccato. In molti punti ci sono erbacce e la muffa ricopre i ballatoi. «Bisogna trovare al più presto una soluzione – dice David Urbinati, presidente del Ctp7 (consigli territoriali di partcipazione) di Torrette – so che in passato c’erano stati dei progetti di riqualificazione ma quello del vandalismo è un problema annoso. Come Ctp dobbiamo riunirci la prossima settimana per parlare anche di questo tema. Lì i ragazzini vanno solo per fare casino e il posto è messo veramente male».