Vaccino per la fascia d'età 12-19 anni: doppia dose per 1 studente marchigiano su 2

Più di uno studente su due, nella fascia d'età 12-19, ha ricevuto entrambe le somministrazioni del vaccino anti-Covid. Numeri che salgono al 71% per quanto riguarda i ragazzi vaccinati con la prima dose. In base al report dell'Ufficio scolastico delle Marche del 21 settembre su 110.108 studenti complessivi 60.279 pari al 54,7% sono completamente immunizzati: il 43,7% della fascia 12-15 (24.186) ed il 65,9% di quella 16-19 (36.093). Solo un'inoculazione per ora al 63,9% dei 12-15 (35.354) e al 78,1% dei 16-19 (42.781) per un totale di 78.135 (71%) di studenti vaccinati con la prima dose. Non hanno per ora ricevuto alcuna dose di vaccino il 36,1% dei ragazzi tra i 12 ed i 15 (19.967) e il 21,9% dei 16-19 (12.006) per un totale di 31.973 componenti della popolazione studentesca marchigiana non vaccinati pari al 29%. Tra le province brillano quelle di Ascoli Piceno ed Ancona rispettivamente con il 60,5% ed il 61,4% di giovani completamente immunizzati (prima dose rispettivamente per il 72,8% e il 78,7%), mentre fanalino di coda è sempre Macerata con il 43,1% che ha completato il ciclo vaccinale (61,2% con prima dose).