Falsi vaccini per il Green pass: l'infermiere Luchetti chiede i domicilari

Sono attesi in queste ore i risultati dei ricorsi al tribunale del Riesame nei confronti dell'infermiere Emanuele Luchetti e dell'avvocato Gabriele Galeazzi, entrambi coinvolti nell'inchiesta dei vaccini bluff.

L’infermiere, arrestato il 10 gennaio con l’accusa di aver finto di somministrare decine di dosi di vaccino al centro Paolinelli in cambio di soldi, si trova in carcere da allora. Adesso chiede gli arresti domiciliari. L’uomo, detenuto a Montacuto è difeso dall’avvocato Marta Balestra, e ieri non era presente in udienza. I giudici sono chiamati a valutare la sua richiesta e quella di altri 50 soggetti sottoposti a misura cautelare. Tra loro anche il legale anconetano Gabriele Galeazzi, che ieri si è presentato in aula insieme al suo avvocato Riccardo Leonardi.

Galezzi, secondo la procura, era uno dei quattro intermediari. Con lui anche Daniele Mecozzi, Stefano Galli e Daniele Maria Zeleniuschi. Non sarebbero emerse prove che l’avvocato abbia percepito denaro e ora chiede la revoca dei domiciliari.

Oltre all’avvocato e all’infermiere, ieri mattina al Riesame si sono presentati oltre venti beneficiari, coloro cioè che avrebbero ottenuto il super Green pass grazie all’escamotage della vaccinazione simulata. Per loro era stata disposta obbligo di dimora e di firma. Misura di cui chiedono la revoca. Luchetti, negli scorsi interrogatori, aveva collaborato con gli investigatori spiegando, però, di non essere a capo del sistema ma «sono solo un anello della catena». Per le ipotesi di reato, corruzione, falso ideologico e peculato, le eventuali pene potrebbero superare i 5 anni.