Vaccini AstraZeneca, Acquaroli dispiaciuto: «Mi scuso con i marchigiani»

«Mi dispiace e mi scuso con i cittadini marchigiani per questi disguidi, causati da una situazione in continua evoluzione e dalle continue riprogrammazioni e sospensioni, che sono comprensibili ma che non sono imputabili in alcun modo alle Regioni». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, informando i cittadini della sospensione anche nelle Marche di tutte le vaccinazioni in programma con AstraZeneca, in seguito alla sospensione precauzionale e temporanea su tutto il territorio nazionale dell'utilizzo del vaccino prodotto dall'azienda anglo-svedese decisa dall'Aifa.

«Al momento sono dunque sospese tutte le nuove vaccinazioni, sia per i cittadini over 80, sia per il personale scolastico docente e non docente sia per le Forze dell'ordine- conclude Acquaroli-. Saranno invece garantiti i richiami per i cittadini over 80 gia' vaccinati con Pfizer e Moderna nelle scorse settimane, che potranno recarsi nei Punti di vaccinazione cosi' come da programma per il completamento del ciclo vaccinale».