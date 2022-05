Ubriaco, aggredisce senza motivo un passante e minaccia un residente: Daspo in arrivo

ANCONA- Una notte di follia per un uomo, di origini tunisine, dalle parti di Piazza Ugo Bassi. Quest'ultimo nella tarda serata di ieri (venerdì 27 maggio), in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato ad inveire, senza motivo, contro un suo connazionale rischiando di scatenare una rissa. Spaventati dalle urla i residenti hanno allertato prontamente la polizia, intervenuta sul posto poco dopo. Il tunisino ha poi minacciato un residente che si era affacciato alla finestra per dirgli di calmarsi.

All’arrivo degli agenti l'uomo è stato portato in Questura per i controlli del caso. Per lui scatterà una segnalazione per ubriachezza molesta e si sta valutando l’applicazione del Daspo urbano per prevenire analoghe situazioni future.