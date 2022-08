Si divincola a terra, urlando e tentando di aggredire i soccorritori: viene sedato e portato in ospedale

ANCONA - Lo hanno trovato a terra mentre urlava e si divincolava senza un apparente motivo. A quel punto i soccorritori hanno capito quanto fosse pericoloso avvicinarsi ed hanno allertato i carabinieri. Intanto l'uomo ha iniziato a minacciarli, tirando dei sassi, dei bastoni e scalciando nel tentativo di colpirli. E' successo in mattinata, in via Marino, nei pressi del Savoia Benincasa. Quando sono arrivati i carabinieri l'uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Soltanto una mezz'ora dopo è arrivata un'altra segnalazione al 112: lo stesso uomo si trovava nei pressi del cavalcavia di via Paolucci e stava continuando ad urlare. In zona sono intervenuti nuovamente gli operatori della Croce Gialla di Ancona, la polizia e l'automedica del 118. Per fortuna i soccorritori sono riusciti a sedarlo e riportarlo alla calma per il successivo trasporto in ospedale.