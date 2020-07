Si lancia dalla finestra, trovato in strada completamente nudo: anziano grave in ospedale

Se ne sono accorti alcuni passanti. Non hanno potuto fare a meno di notare un uomo completamente nudo, che sembrava aver bisogno di aiuto. Era sofferente, seduto sul ciglio della strada di fronte all’ingresso dell’Hotel Gino, alla stazione di Ancona. L’allarme è partito intorno alle 4 di questa mattina e in effetti, quando sono arrivati sul posto, i carabinieri e i soccorritori del 118 hanno constatato come lui, anconetano di 77 anni, avesse diverse fratture e sospette lesioni interne. Una condizione compatibile con quello che poi avrebbe raccontato: «Mi sono lanciato dalla finestra perché mi avevano chiuso dentro la stanza».

Sul fatto si indaga per capire che cosa sia successo effettivamente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe buttato di sotto da una finestra dei palazzi di piazza Rosselli, sul lato opposto allo scalo ferroviario, facendo un volo di diversi metri. Poi si è trascinato verso la strada principale, nei pressi dell’incrocio semaforico con via Flaminia. Fino a quando non è arrivata la chiama al 112. Alla fine l’anziano, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette da un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona. Ora il 77enne si trova ricoverato in gravi condizioni ma, per sua fortuna, non è in pericolo di vita.